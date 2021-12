Immer mehr gefälschte Impfausweise auch in Münster

Das digitalen Impfzertifikat ist in Zeiten der 2G-Regel die Eintrittskarte ins öffentliche Leben. Die Apotheker stellen den QR-Code aus – und stoßen gerade zunehmend auf gefälschte Impfausweise.

Kontrolle in der Apotheke

Wer noch am öffentlichen Leben teilnehmen will braucht mittlerweile einen Impfausweis mit dem Nachweis der Corona-Schutzimpfungen. Und wer für seine Impfung den QR-Code des Robert-Koch-Instituts bekommen möchte, muss mit dem gelben Ausweis in die Apotheke.