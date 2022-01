Immer mehr obdachlose Familien in Münster 

Ein Mann, der unter einer Decke in einem Hauseingang liegt: Das ist das typische Bild, das vielen beim Stichwort Obdachlosigkeit in den Sinn kommt. „Solche Fälle sind jedoch nur ein Teil der Herausforderung“, betonte am Mittwoch Sozialamtsleiterin Dagmar Arnkens-Homann im Sozialausschuss. Der weit größere Teil betreffe die Unterbringung wohnungsloser Familien, deren Zahl zuletzt gestiegen sei – und in Zukunft weiter steigen werde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie