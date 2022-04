Immer wieder gern für Reality-Serien auf Sendung

Münster

„Richterin Barbara Salesch“, „Auf Streife“, „Familien im Brennpunkt“ – die Münsteranerin Kathrin Falkenberg spielt seit 15 Jahren in TV-Sendungen mit. Mal in Micky-Mouse-Stöckelschuhen, mal in Bluse, aber immer mit unverkennbar tiefer Stimme. Bald ist sie in einer neuen Serie zu sehen.

Von Pjer Biederstädt