Wo Kaufen günstiger ist als Mieten

Sie spielen mit dem Gedanken, sich Eigentum zuzulegen? Sie fragen sich, ob in Münster oder im Umland? Eine aktuelle Studie zeigt, wie sich die Mieten im Vergleich zum Kaufen entwickeln. Auch der historische Verlauf ist aufschlussreich.

Immobilienpreise in Münster und Münsterland

Toppreise: Das Kreuzviertel – hier die Melchersstraße – gehört zu jenen Wohnlagen, in denen in Münster die höchsten Mieten verlangt werden.

Es gibt sie, die Regionen in Deutschland, in denen sich der Kauf von 70 Quadratmetern Wohneigentum eher rechnet als die Miete. Und laut aktueller Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) stellen die sogar das gesamte Münsterland dar – in der Stadt Münster selbst sieht die Lage allerdings etwas anders aus.