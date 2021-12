„Impf-Drive-in“ für den schnellen Piks

Wer sich auf dem Hof Rotermund impfen lassen will, muss das Auto nicht verlassen: Den Piks gibt es durch das geöffnete Fenster.

Auf dem Weg zum Pferdestall in Drensteinfurt mal eben schnell den Piks abholen: Thilo Bretländer und Teresa Budde gehören zu den ersten, die am Dienstagnachmittag Münsters ersten „Impf-Drive-in“ auf dem Hof Rotermund, Auf der Laer 76, in der Bauerschaft Laer zwischen Münster und Wolbeck nutzen.