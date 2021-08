Impfbus am Samstag vor dem Fürstenberghaus

Änderung im Fahrplan des Impfbusses: Da der Flohmarkt auf dem Preußen-Parkplatz am Samstag (14. August) ausfällt, macht der Impfbuss stattdessen Halt am Fürstenberghaus. Auch in den kommenden zwei Wochen ist der Bus in Münster unterwegs.

Der Impfbus hält in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen im Stadtgebeit.

Weil der Flohmarkt auf dem Preußen-Parkplatz kurzfristig abgesagt werden musste, wird der städtische Impfbus an diesem Samstag (14. August) am Alternativstandort Fürstenberghaus platziert. Zwischen 8 und 11 Uhr erhalten Impfwillige dort laut einer städtischen Pressemitteilung ihre Erst- oder Zweitimpfung mit Biontech, sofern die medizinisch nötigen Zeitabstände beachtet werden. Auch eine Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson ist nach Angaben der Stadt vor Ort möglich.

Das Team des Impfzentrums, bestehend aus Personal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und der Stadt Münster, wird auf dem Platz an der Pferdegasse vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) RV Münsterland unterstützt. "Wir danken insbesondere der Westfälischen Wilhelms-Universität für die spontane Bereitstellung des Geländes", so Münsters Sozialdezernentin Cornelia Wilkens am Donnerstagnachmittag.

Impfung ohne Anmeldung und Wartezeit

Personen, die am 17. und 21. Juli beim Impfbus-Stopp in Berg Fidel bereits mit Biontech erstgeimpft wurden, können ihre vollständige Immunisierung nun wahlweise im Impfbus oder in den kommenden Tagen in den hausärztlichen Praxen Berg Fidels wahrnehmen. Eine Impfung ist laut Mitteilung der Stadt ebenso ohne Anmeldung und Wartezeit im Impfzentrum am Albersloher Weg oder an den kommenden Standorten des Impfbusses möglich:

Sonntag (15. August), 11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt Möbel Höffner (Nienberge)

Dienstag (17. August), 10 bis 13 Uhr: Hamannplatz (Coerde)

Donnerstag (19. August), 14 bis 17 Uhr: Sprickmannplatz (Kinderhaus)

Freitag (20. August), 14 bis 17 Uhr: E-Center Stroetmann, Meesenstiege (Hiltrup)

Donnerstag (26. August), 14 bis 17 Uhr: Parkplatz Hallenbad Wolbeck

Freitag (27. August), 14 bis 17 Uhr: Kirche St. Margareta (St. Mauritz)

Samstag (28. August), 10 bis 16 Uhr: Marktkauf Loddenheide

Ausweis und Impfpass mitbringen

Wer sich impfen lassen möchte, meldet sich am Impfbus. "Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und, falls vorhanden, der Impfpass", heißt es in der Mitteilung. Auf Wunsch kläre das ärztliche Personal zunächst über die Impfung auf. Der Termin zur nötigen Zweitimpfung werde vor Ort abgestimmt.