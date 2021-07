Impfung ab Dienstag ohne Anmeldung

Münsterland

In NRW werden die Corona-Beschränkungen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn deutlich gelockert. Für Urlaubsrückkehrer gilt am Arbeitsplatz künftig eine Testpflicht. Derweil ist die Inzidenz im Bundesland leicht gestiegen.