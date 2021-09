Impfzentrum schließt nach sieben Monaten und 16 Tagen

Aus und vorbei: Das Impfzentrum an der Halle Münsterland schließt am Donnerstag (23.9.) um 13 Uhr nach über sieben Monaten die Tore. Die Zahlen der Bilanz sprechen für sich.

Das Impfzentrum schließt seine Tore. Am Donnerstag (23. September) ist in der Halle Münsterland um 13 Uhr Schluss – sieben Monate und 16 Tage, nachdem dort am 8. Februar 2021 die erste Impfung gegen das Corona-Virus erfolgte.

Seitdem haben laut städtischer Mitteilung knapp 215 000 Menschen eine Impfung gegen das Virus im Impfzentrum erhalten. Die Kooperation von zahlreichen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Münster und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe hat so im Zusammenspiel mit der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und unter der Leitung der Feuerwehr den Löwenanteil aller Impfungen ermöglicht.

Nun übernehmen die Praxen der niedergelassenen Ärzteschaft das weitere Impfgeschehen in Münster. Im Einzelfall oder bei Bedarf organisiert die neu geschaffene städtische Stelle „Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI)“ ein zusätzliches Impfangebot.

Eckpfeiler der Pandemiebekämpfung

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer zieht eine positive Bilanz: „Was das Team des Impfzentrums in den vergangenen Monaten geschafft hat, ist herausragend und ein Eckpfeiler der Pandemiebekämpfung in Münster.“

Martin Fallbrock, organisatorischer Leiter, betont: „Die größte Herausforderung war die Koordination der beteiligten Ämter und Organisationen. Das neue Team musste innerhalb kürzester Zeit voll einsatzfähig sein und stand vor dem Problem des zunächst knappen Impfstoffes und der stringenten Priorisierungsvorgaben.“

Aktuell liegt die Impfquote in Münster bei rund 78 Prozent. Bedeutet: 245 000 Bürger sind geimpft.

Ende Februar 2020 wurde die erste Corona-Infektion in Münster registriert. Mitte Dezember 2020 war das Impfzentrum betriebsbereit, doch der Impfstoff kam erst im Februar 2021. Die meisten Impfungen an nur einem Tag (1974) verabreichte das Team im Impfzentrum am 30. April. Der Monat Mai war der Monatsrekord mit 46 574 Impfungen im Impfzentrum.

Erfolgreiche mobile Angebote

„Wir haben mit viel Schwung eine Schneise in die Pandemie geimpft,“ sagt Dr. Peter Münster, ärztlicher Leiter des Impfzentrums.

Am 13. Juli erfolgte dann bei der ersten „Open-House-Aktion“ des Impfzentrums die erste Impfung ohne Termin. Insgesamt führte das Impfzentrum in Zusammenarbeit mit dem ASB 26 Impfbusaktionen durch, bei denen insgesamt 2158 Impfungen durchgeführt worden sind. Zusätzlich zu den Impfbusaktionen hat es nach Angaben der Stadt mobile Impfaktionen in Pflegeeinrichtungen sowie in Flüchtlings- und Wohnungslosenunterkünften.