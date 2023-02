In Wolbeck sind die Narren an der Macht

Es hat ein paar Jahre gedauert, schließlich kam dem Straßenkarneval eine Pandemie in die Quere. Doch am Tag vor dem Ziegenbocksmontag hat Wolbecks Hippenmajor Martin II. Graß es geschafft: Der Schlüssel zum Stadtteil ist sein – und Wolbeck in Narrenhand.

Oberbürgermeister Markus Lewe und Bezirksbürgermeister Peter Bensmann hatten es ihm leicht gemacht: Sie hatten sogar Vorschläge für die Bulle mitgebracht und empfahlen Ziegen-Wagen statt Busse im engen Wolbecker Ortskern. Lewes schlimmste Waffe gegen die blau-gelben Eroberer war eindeutig: sein Gesang!

Schlüsselübergabe in Wolbeck Gewonnen! Wolbecks Hippenmajor Martin II. Graß hält den Schlüssel zum Stadtteil in seien Händen. Er hat große Pläne, verrät seine Bulle: Der Hippenmajor fordert neue Rasenplätze für den VfL Wolbeck und blau-gelbe Zebrastreifen an der Hofstraße. Oberbürgermeister Markus Lewe und Bezirksbürgermeister Peter Bensmann hatten auch noch ein paar Vorschläge: Wie wäre es mit Ziegen-Mobilen im Ortskern? Lewes Geheimwaffe: Gesang! Mit einem Ziegen-Mobil ging es dann direkt weiter zum Festzelt. Aufmarsch der blau-gelben Truppen vor dem ZiBoMo-Museum.

Wie wäre ein blau-gelber Zebrastreifen?

Der Hippenmajor konterte: Wie wäre es denn mit blau-gelben Zebrastreifen an der Hofstraße? Dort ziert schon seit Jahren ein provisorischer gelber Zebrastreifen die Straße. Die Straßenmaler mit der weißen Farbe lassen sich einfach nicht blicken. „Malt doch wenigstens noch die Zwischenräume blau, dann sieht es wie gewollt und nicht wie verplant aus!“ Für den Karnevalsumzug am Ziegenbocksmontag (13. Februar) sagt der Hippenmajor Sonnenschein voraus. „Meine Sonnenbrille liegt schon bereit.“