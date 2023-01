Infos zu UKM-Plänen

Das Universitätsklinikum Münster (UKM) plant die Erweiterung des Zentralklinikums, die eine Änderung des Bebauungsplans erfordert. Um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über die aktuellen städtebaulichen Planungsverfahren in diesem Bereich zu informieren, lädt die Stadt am Donnerstag (2. Februar) um 18 Uhr zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung ins Lehrgebäude A6 am Albert-Schweitzer-Campus 1 ein.

Künftig vieles unter einem Dach

Die geplante Erweiterung des Zentralklinikums hat laut städtischer Mitteilung eine Zentralisierung des Klinikstandortes mit einer räumlichen Konzentration von Fachkliniken, Operationssälen und Krankenversorgung in einem Erweiterungsbau an der Albert-Schweitzer-Straße zum Ziel. Die Dermatologie (Von-Esmarch-Straße), die Hals-Nasen-Ohrenklinik und die Chirurgie (Waldeyerstraße) sollen künftig an der Albert-Schweitzer-Straße in einem Neubau angesiedelt werden. Damit einhergehend sollen die Operationssäle des Klinikums und die Intensivkrankenversorgung hier räumlich konzentriert werden.

Das UKM hat 2016 einen international besetzten städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt, aus dem der Entwurf des Büros „ingenhoven architects“ aus Düsseldorf als Sieger hervorging. Die Planung sieht, neben der Großstruktur des bestehenden Klinikums mit den Bettentürmen, einen langgestreckten Baukörper parallel zum Klinikum vor.

Erschließung wird neu geordnet

Die Erschließung des Klinikums erfahre eine Neuordnung. Diese biete mehrere unabhängige Zufahrten von der Albert-Schweitzer-Straße für Notfälle, sowie für Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher, Mitarbeitende und Radfahrende. Statt der Parkpalette werde es ein neues Parkhaus geben. Der Hubschrauberlandeplatz werde künftig auf das Dach des Klinikums verlegt. Informationen zu den Planungsabsichten liegen aktuell im Kundenzentrum (montags bis mittwochs 8 bis 16 Uhr, donnerstags 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr) im Stadthaus 3, Albersloher Weg 33, aus.