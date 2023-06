Bunt, vielfältig und lecker: Internationales Sommerfest am Schloss

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause gab es am Samstag (17. Juni) wieder ein Internationales Sommerfest vor dem Schloss. „Music brings us together“ lautete das diesjährige Motto. Zahlreiche Vereine stellten sich und ihre Kultur vor. Internationale Spezialitäten wurden angeboten und Kulturen erfahrbar gemacht. So manches Kind ließ sich einen bunten Schmetterling aufs Gesicht malen. Eine Marokkanerin aus Lünen zauberte zierliche Hennermalereien auf Handrücken, ein bulgarischer Töpfer aus Berlin erklärte Kindern sein Handwerk.

Heiß begehrt waren die Schattenplätze unter den Bäumen am Wiesenrand. Auf der Bühne gab es Improtheater und viel Musik und Tanz, aus Afrika und Brasilien, Lettland sowie tamilische und kurdische Darbietungen. Zum Abschluss begeisterte die Fabrica de Suenos y Poesias mit ihrer Weltmusik.

Sommerfest in Münster mit kultureller Vielfalt

Die fünf Organisatoren waren glücklich, dass alle ihre Mühe Erfolg zeigte: Salaam Badreih, Amir Al-Halis, Ibrahim Al-Galal, Zalina Guseinova und Kalina Kuncheva vom ASV (Verein ausländischer Studierender) haben neben Studium und Nebenjob alles gestemmt und über ein halbes Jahr intensiv organisiert, trotz aller Schwierigkeiten und hoher Auflagen.

Al-Hais lud als Moderator des Bühnenprogramms die Gäste ein, „die kulturelle Vielfalt zu feiern, die Einheit in Vielfalt“. Als Vereinsvorsitzende bedankte sich Kuncheva bei Sponsoren und Unterstützern, wie z.B. dem Integrationsrat der Stadt Münster für die Kostenübernahme des Kinderprogramms. Zahlreiche Helfer ermöglichten mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz von 8 Uhr früh bis Mitternacht, dass dieses Fest gelang.

45. Internationales Sommerfest vor dem Schloss Den Besuchern wurde ein vielfältiges Programm geboten, das Tanz, kulinarische Genüsse und Musik aus aller Welt umfasste. Foto: Matthias Ahlke Zahlreiche Vereine waren vertreten, um die kulturelle Vielfalt verschiedener Länder mit mitreißender Musik, köstlichen Speisen und bezaubernden Liedern zum Ausdruck zu bringen. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss mit viel Tanz. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Lettischer Volkstanz wurden den Besuchern dargeboten. Foto: Matthias Ahlke Lettischer Volkstanz wurden den Besuchern dargeboten. Foto: Matthias Ahlke Lettischer Volkstanz wurden den Besuchern dargeboten. Foto: Matthias Ahlke Lettischer Volkstanz wurden den Besuchern dargeboten. Foto: Matthias Ahlke Oberbürgermeister Markus Lewe eröffnete das internationale Sommerfest. Foto: Matthias Ahlke berbürgermeister Markus Lewe eröffnete das internationale Sommerfest. Foto: Matthias Ahlke Traditionelles Töpfer-Handwerk aus Bulgarien wurde gezeigt. Foto: Matthias Ahlke OB Markus Lewe wurde mit typisch bulgarischen Spezialitäten beschenkt. Foto: Matthias Ahlke Traditionelles Töpfer-Handwerk aus Bulgarien wurde gezeigt. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Forro´- Paartanz aus Brasilien. Foto: Matthias Ahlke Unter dem Motto "Music brings us together" stand dies beliebte Fest. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss . Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke Internationales Sommerfest vor dem Schloss. Foto: Matthias Ahlke

Oberbürgermeister Markus Lewe wies darauf hin, dass Kuncheva schon im ersten Semester mit den Festvorbereitungen begonnen hatte und es nun in ihrem letzten Studienjahr endlich verwirklichen konnte. „Das friedliche Zusammenleben der Kulturen macht den Reichtum der Stadt aus“, so Lewe. Prof. Dr. Johannes Wessels beschrieb die Universität als „Ort, wo vorurteilsfrei miteinander gearbeitet wird“. Maria Salinas sprach als Vorsitzende des Integrationsrats und bedankte sich für die Organisation. Über Migranten sprach sie: „Wir sind ein Teil von Münster und bereichern die Kultur.“

„Das ist unser Fest“

Ingo Hinz vom Stand des Vereins Afrika Kooperative Sofia Bescher ist schon seit 2007 regelmäßig beim Fest dabei. Er schätzt, dass hier alles gemischt ist und jeder vertreten. Zwei junge Studentinnen, die Kochbananen mit scharfer Soße probierten, fanden das Fest „sehr cool, sehr anregend“ und „Das Essen ist super“.

Unterstützt wurde das Orga-Team mit guten Tipps und Netzwerken von Ahmed Zyadeh, der schon vor 45 Jahren als Student dabei war. „Das ist unser Fest“, sagte er am Samstag. Und bedauert, dass es nicht mehr so intensiv politisch zugehe wie zu Beginn, doch er freute sich über die Beteiligung neuer Generationen. So ein Fest gäbe es sonst nicht in Münster. Auch Badreih hofft, dass dieses Fest fortbestehe, auch wenn sich demnächst der ASV-Vorstand neu zusammensetzt und die Organisation übernehmen wird.