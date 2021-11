Internetausfall durch Wartungsarbeiten am Glasfasernetz

Die Stadtwerke Münster haben am Freitag Wartungsarbeiten an ihrem Glasfasernetz angekündigt. Die Arbeiten werden nach Angaben des Unternehmens dazu führen, dass Internet und Telefonie zeitweise nicht funktionieren werden.

Die Stadtwerke führen Wartungsarbeiten am Glasfasernetz in Münster durch.

In der Nacht von Montag (15. November) auf Dienstag (16. November) finden zwischen 0 und 6 Uhr Wartungsarbeiten am Glasfasernetz der Stadtwerke Münster statt. Während der Arbeiten wird die Internetverbindung der Glasfaserhaushalte für rund eine Stunde unterbrochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Internet und Telefonie stehen vorübergehend nicht zur Verfügung.

Die Stadtwerke Münster bitten ihre Glasfaserkundinnen und -kunden sich auf die Versorgungsunterbrechung einzustellen.