Inzidenz bei jungen Erwachsenen in Münster stark gestiegen

In Münster wurden in der vergangenen Woche etwas weniger Corona-Neuinfektionen bestätigt als noch in der Vorwoche. Viele Infektionen hat es jedoch bei den jungen Erwachsenen gegeben. In dieser Altersgruppe ist die Inzidenz stark gestiegen.

Die Corona-Lage entwickelt sich bei den jungen Erwachsenen in Münster anders als in den anderen Altersgruppen. In der vergangenen Woche (Kalenderwoche 9; 28. Februar bis 6. März) ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 18- bis 19-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Das geht aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt Münster zur Corona-Lage hervor.

Demnach lag die Inzidenz bei den 18- bis 29-Jährigen in der vergangenen Woche bei 1920,5. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet das ein Plus von 270,6. In keiner anderen Altersgruppe war die Inzidenz in Münster in der vergangenen Woche so hoch. Zudem hat es nur bei den jungen Erwachsenen einen Anstieg gegeben.

Inzidenz bei Kindern in Münster stark gesunken

Am deutlichsten zurückgegangen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den jüngsten Münsteranerinnen und Münsteranern. Bei den Null- bis Elfjährigen lag sie in der vergangenen Woche bei 1358,1. Zur Vorwoche ist das ein Minus von 537,1. Stark gesunken ist die Inzidenz auch bei den Zwölf- bis 17-Jährigen - um 354,1 auf nun 1322,8. Bei den 30- bis 64-Jährigen lag die Inzidenz bei 1090,8 (-38,1). Den niedrigsten Wert gibt es weiter bei den Menschen ab 65 Jahren. Die Stadt gibt die Inzidenz in dieser Altersgruppe mit 399,1 an. Sie hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert.

Die stadtweite Inzidenz gibt die Verwaltung in dem Datenreport für die vergangene Woche mit 1188,2 an. Sie ist damit im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken (-29,9).

3735 Corona-Neuinfektionen in Münster

Zwischen dem 28. Februar und dem 6. März wurden im Stadtgebiet insgesamt 3735 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 94 weniger als noch in der Vorwoche. Den bisherigen Höchststand gab es Anfang Februar mit 4611 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen.

Erneut wurden die meisten Infektionen in Gievenbeck bestätigt. Schon seit Jahresbeginn gibt es in dem Stadtteil jede Woche die meisten Neuinfektionen. In der vergangenen Woche wurden 229 Neuinfektionen bestätigt. Der bisherige Höchststand lag Anfang Februar bei 306 Neuinfektionen.

Viele Infektionen im Kreuzviertel

Auch im Kreuzviertel wurden in der vergangenen Woche viele Infektionen gemeldet (173). Hohe Infektionszahlen gab es zudem in Wolbeck (148), Mauritz-Ost (140) und im Geistviertel (130). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden die meisten Infektionen im Viertel "Dom". Dort ergibt sich eine rechnerische Inzidenz von 2175,8. Allerdings hat das Viertel auch nur knapp 3000 Einwohner.