Inzidenz in Münster deutlich gesunken

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter nach unten: Die Zahl der Corona-Infizierten ist auch am Donnerstag weiter gesunken. Auch die Inzidenz ist deutlich niedriger als noch am Vortag.

In Münster wurden am Donnerstag 19 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die positive Entwicklung der Corona-Lage in Münster setzt sich auch am Donnerstag fort. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 221 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich infiziert. Am Mittwoch waren es 226, am Donnerstag der Vorworche 314.

Am Donnerstag hat die Stadt 19 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Außerdem habe es 24 weitere Gesundmeldungen gegeben, wie es auf der Homepage der Stadt Münster heißt. Seit einer Woche ist die Zahl der Gesundmeldungen damit jeden Tag höher als die Zahl der Neuinfektionen.

9860 Corona-Fälle bislang in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster 9860 Corona-Fälle bestätigt. 9512 Menschen gelten mittlerweile als genesen. 127 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster am Donnerstag deutlich gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 33,8 (-10,1 im Vergleich zum Vortag).

15 Covid-Patienten in Krankenhäusern

Die Zahl der Covid-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, ist leicht gestiegen. Derzeit werden nach Angaben der Stadt 15 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon fünf auf Intensivstationen. Drei Patienten müssen künstlich beatmet werden.