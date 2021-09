Inzidenz in Münster stark gesunken

Deutlicher Rückgang: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster am Donnerstag deutlich gesunken. Und auch die Zahl der Menschen, die aktuell mit Corona infiziert sind, ist zurückgegangen.

In Münster wurden am Donnerstag 19 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster am Donnerstag deutlich gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Inzidenz aktuell bei 57,2 (-13,3). Am Mittwoch hatte das RKI noch eine Inzidenz von 70,5 gemeldet.

Am Donnerstag wurden in Münster 19 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie ist damit auf 9582 gestiegen. Davon gelten mittlerweile 9104 Menschen als genesen - 31 mehr als noch am Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 123 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

Elf Covid-Patienten in Münster auf Intensivstationen

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Angaben der Stadt 18 Covid-19 Patienten behandelt, elf davon auf Intensivstationen. Neun Patienten müssen künstlich beatmet werden.