Inzidenz in Münster steigt weiter an

In Münster wurden am Dienstag deutlich mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet als noch in der Vorwoche. Entsprechend steigt auch die Inzidenz. Die Zahl der aktuell Infizierten geht jedoch zurück.

In Münster hat es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 83-jähriger Mann ist laut Mitteilung der Stadt mit Covid-19 gestorben. Damit sind seit Pandemie-Beginn bislang 181 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt in Münster 882 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Das sind deutlich mehr als noch am vergangenen Dienstag (1. März), an dem 327 Neuinfektionen gemeldet wurden.

Mehr Neuinfektionen, weniger akut Infizierte

Wenn die Zahl der Neuinfektionen steigt, steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Am Dienstag lag diese in Münster laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1162,1 (+17,7 im Vergleich zum Vortag). Am vergangenen Dienstag lag die Inzidenz noch bei 1051,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ab.

Obwohl es mehr Neuinfektionen gegeben hat, ist die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich mit Corona infiziert sind, gesunken. Mit Stand Dienstagmittag sind 5829 Münsteranerinnen und Münsteraner infiziert. Das sind 263 weniger als am Vortag und 334 weniger als am Dienstag der Vorwoche. Der Grund: Die Gesundmeldungen übersteigen die Neuinfektionen deutlich. Allein am Dienstag wurden 1144 Genesungen gemeldet.

59 Corona-Patienten in Münster im Krankenhaus

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 59 Covid-19-Patienten behandelt (Montag 56), neun davon auf Intensivstationen (Montag: acht). Sechs Patienten müssen künstlich beatmet werden (Montag: fünf).