Inzidenz in Münster weiter angestiegen

CORONA-LAGE: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch in NRW nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 5,8. Vier der 53 Kreise und kreisfreien Städte hatten noch eine zweistellige Inzidenz: Lippe (17,8), der Hochsauerlandkreis (15), Düsseldorf (14,8) und Köln (10,6). Am besten sah es in Mülheim an der Ruhr aus, wo binnen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion erfasst worden war - die Inzidenz lag also bei null. In Remscheid war es eine einzige Neuinfektion gewesen, das ergab eine Inzidenz von 0,9.

Foto: Robert Michaell/dpa-Zentralbild/dpa