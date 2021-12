Inzidenzen in Münster sinken in allen Altersgruppen

Zum ersten Mal seit Langem sind die Infektionszahlen in Münster in der vergangenen Kalenderwoche gesunken. Das geht aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt hervor. Auch die Inzidenzen sind rückläufig.

In der vergangenen Woche wurden in Münster 502 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Zum ersten Mal seit knapp zehn Wochen sind die Infektionszahlen in Münster in der vergangenen Kalenderwoche (KW 48; 29. November bis 5. Dezember) leicht gesunken. Das Gesundheitsamt hat 502 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt, das sind 89 weniger als in der Vorwoche. Die Zahlen gehen aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt Münster hervor.

Von den 502 Corona-Neuinfektionen wurden nach Angaben der Stadt 311 bei geimpften Personen nachgewiesen. Nicht unterschieden wird dabei, ob die Infizierten Krankheitssymptome aufweisen oder nicht. Etwa 62 Prozent der Infektionen wurden somit bei Geimpften nachgewiesen. Der Prozentsatz ist im Vergleich zu den Vorwoche leicht gesunken.