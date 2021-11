Inzidenzen steigen in fast allen Altersgruppen stark an

Die Infektionszahlen klettern weiter stetig nach oben: In der vergangenen Woche haben sich in Münster mehr als 400 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das lässt auch die Inzidenzen in fast allen Altersgruppen stark steigen.

In Münster wurden in der vergangenen Woche mehr als 400 Corona-Infektionen bestätigt.

Die Corona-Lage in Münster spitzt sich weiter zu. In der vergangenen Kalenderwoche (KW 45; 8. bis 14. November) wurden in Münster 440 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt. Das sind 120 mehr als noch in der Vorwoche. Die Zahlen gehen aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt Münster hervor.

Die meisten Neuinfektionen wurden in der vergangenen Woche in Kinderhaus-West (28) registriert. Auch in den Bezirken Schlachthof (21), Düesberg (22) und Gievenbeck (20) wurden 20 oder mehr Infektionen gemeldet. In zahlreichen Bezirken war die Zahl der Neuansteckungen zweistellig.

Infektionen auch bei Geimpften

Von den 440 Infektionen wurden nach Angaben der Stadt 289 bei geimpften Personen nachgewiesen. Nicht unterschieden wird dabei, ob die Infizierten Krankheitssymptome haben oder nicht. Der Anteil entspricht in etwa den Werten der Vorwochen. Dass sich auch viele Geimpfte infizieren, liegt an den aktuell hohen Infektionszahlen sowie an dem hohen Anteil der Geimpften in der Stadt. Laut Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer waren Anfang Oktober bereits 89 Prozent der Münsteranerinnen und Münsteraner ab zwölf Jahren geimpft.