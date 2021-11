Inzidenzwert bei Kindern steigt weiter deutlich

Die Infektionszahlen sind auch in Münster in der vergangenen Woche erneut deutlich gestiegen. Wie aus dem wöchentlichen Report der Stadt Münster hervorgeht, hat es in der vergangenen Kalenderwoche (KW 44; 1. bis 7. November) 314 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. In KW 43 waren es 284. Von Woche zu Woche steigen die Infektionszahlen aktuell weiter an.

Die meisten Infektionen wurden in der vergangenen Woche im Stadtbezirk Düesberg registriert. Dort wurden 30 Corona-Fälle bestätigt. Es folgen die Stadtteile Coerde (20) und Berg Fidel (19). Die Zahl der Stadtteile, in denen wieder eine zweistellige Zahl an Corona-Infektionen gemeldet wurde, ist deutlich gestiegen.

Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz hat es in der vergangenen Woche einen weiteren Anstieg gegeben. Während die Inzidenz in KW 43 noch bei 90,7 lag, wurde für die vergangene Woche ein Wert von 100,3 ermittelt.

Inzidenz bei Kindern steigt weiter

In den Altersgruppen haben sich die Inzidenzen unterschiedlich entwickelt. Bei den jüngsten Münsteranerinnen und Münsteranern gibt es weiter einen deutlichen Anstieg: Bei den Null- bis Elfjährigen lag die Inzidenz in der vergangenen Woche bei 213,2. Im Vergleich zur Vorwoche war dies ein Anstieg um 71,0.

Die zweithöchste Inzidenz gab es in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen (187,0). Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inzidenz dort jedoch leicht gesunken (-6,7). Eine positive Entwicklung hat es bei den Menschen ab 65 Jahren gegeben: In der Altersgruppe lag die Inzidenz bei 25,3 (-9,0).

Entwicklung auf Vorjahresniveau

Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf einem ähnlichen Niveau. Auch 2020 lag der Wert bei über 90 – mit damals weiter steigender Tendenz.