IT-Spezialisten verzweifelt gesucht

Auf dem Arbeitsmarkt sind IT-Spezialisten gefragt. Häufig hat der öffentliche Dienst beim Ringen um Computerexperten das Nachsehen. Das führt zu handfesten Konsequenzen – auch beim städtischen Dienstleister Citeq in Münster.

Schnelles Internet an Schulen

Die Digitalisierung ist nicht erst seit gestern in aller Munde. Bei der Stadtverwaltung soll der eigene IT-Dienstleister Citeq diese Aufgabe bewerkstelligen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt vereint ein tiefgreifendes Verständnis der Verwaltungsprozesse in Kommunen mit dem Wissen eines IT-Dienstleisters, heißt es in der vollmundigen Selbstdarstellung auf der Internetseite.