„Ja“ zu den Umzugsplänen des Schlaun-Gymnasiums

Münster

Das Schlaun-Gymnasium will aus seinem sanierungsbedürftigen Gebäude in der Innenstadt ausziehen und sucht in Angelmodde eine neue Zukunft. Im Schulausschuss gab es viel Zustimmung. Allenfalls die Grünen gossen ein Tröpfchen Wasser in den Wein.

Von Karin Völker