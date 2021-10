Jahrelang „nur auf Sicht betrieben“

Die Debatte über die defekten Springbrunnen ist noch nicht vom Tisch. Was hat es in diesem Zusammenhang mit einem Sparbeschluss auf sich, der weit mehr als zehn Jahre zurückliegt? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Gab es einen Sparbeschluss zu den (heute nicht mehr funktionierenden) Springbrunnen in der Stadt? Und wenn ja, was stand drin? Diese Frage lässt der CDU-Ratsfraktion keine Ruhe, seitdem der Leiter des Grünflächenamtes, Heiner Bruns, in der Sitzung des Umweltausschusses am Mittwochabend diesen Zusammenhang hergestellt und an Beschlüsse aus den Jahren 2004 und 2005 erinnert hat. Die CDU ihrerseits hatte die Fachverwaltung wegen der defekten Brunnen kritisiert.