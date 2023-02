Ukrainische Tränen am Jahrestag des Krieges 

Der Prinzipalmarkt in Münster hatte am Freitagnachmittag zwei Farben – gelb und himmelblau. Etwa 250 Menschen haben sich dort anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine versammelt. E wurde emotional.

Etwa 250 Menschen haben sich am Freitagnachmittag auf dem Prinzipalmarkt an einer Kundgebung beteiligt. Anlass war der Jahrestag von Russlands Angriff auf die Ukraine.

Prinzipalmarkt in Gelb und Himmelblau: Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat am Freitagnachmittag zusammen mit Ukrainerinnen und Ukrainern eine Kundgebung vor dem historischen Rathaus abgehalten.

Geschätzt 250 Menschen, viele davon mit ukrainischen Fahnen, demonstrieren anlässlich des Jahrestages von Russlands Angriff auf die Ukraine für Frieden und Unterstützung im Kampf gegen Putin-Russland.

Bürgermeisterin Angela Stähler sprach im Namen der Stadt ihre Solidarität mit den in Münster lebenden Ukrainern aus. Die Wortbeiträge wurden sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch gehalten. Weihbischof Stefan Zekorn sagte in seinem Beitrag: „Wir sehen euer Leid. Wir haben 2014 nicht hingeschaut. Das darf nicht wieder passieren.“

Olga Stromberger von der ukrainischen Community sagte mit Blick auf die ukrainischen Soldaten: „Wir haben neue Helden gewonnen.“ Sie fragte in die Runde, wer in Sorge um Angehörige sei, die als Soldaten kämpfen, oder wer Tote zu beklagen habe. Dutzende Hände gingen in die Höhe, es wurde still, viele Menschen auf dem Platz hatten Tränen in den Augen.

Kritik an der Friedenskette

Um 16 Uhr startete dann quasi nebenan die Friedenskette, unter anderem veranstaltet vom Friedensforum Münster, die die Städte Münster nach Osnabrück verbinden sollte. Die ukrainische Community hatte sich vor der Veranstaltung kritisch gegenüber der Friedenskette geäußert, weil sie sich seitens der Veranstalter mehr und vor allem echte Solidarität mit der Ukraine gewünscht hätte. Die Einladung, spontan an der Kette teilzunehmen, schlugen die allermeisten Ukrainer aus.