James-Webb-Teleskop vor dem Start

Jahrzehntelang brachte das Hubble-Teleskop die Faszination des Weltalls auch all denjenigen näher, die ansonsten mit Sternen, Planeten und Galaxien wenig am Hut haben. Im Dezember soll nun sein Nachfolger, das James-Webb-Teleskop, ins All gebracht werden. Dr. Björn Voss, Leiter des Planetariums in Münster, erklärt am 2. November in einem Vortrag, wie es funktioniert und was genau es tun soll.

Der lang erwartete Nachfolger des berühmten Hubble-Weltraumteleskops ist das James-Webb-Teleskop. Ursprünglich sollte es im Jahr 2011 starten – nach immer neuen Verzögerungen ist es aber nun bald soweit: Am 18. Dezember startet „James Webb“ ins All.

Am Dienstag (2. November) um 19.30 Uhr stellt Dr. Björn Voss, Leiter des LWL-Planetariums, in einem Vortrag die Hintergründe und Ziele vor: Unter anderem sollen Planeten ferner Sterne erstmals im Detail untersucht oder die Entstehung der ersten Sterne enträtselt werden. Der Vortrag im LWL-Museum für Naturkunde an der Sentruper Straße ist in sich abgeschlossen und ohne Vorkenntnisse für Besucher ab zwölf Jahren geeignet, kündigt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe an.

Das größte und leistungsstärkste Weltraumteleskop aller Zeiten

Die Ariane-5-Rakete startet im Dezember vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana. An Bord wird das größte, leistungsstärkste Weltraumteleskop sein, das je gebaut wurde: das „James Webb Space Telescope“, abgekürzt „Webb“. Nach Jahren immer neuer Verzögerungen hätte das Weltraumteleskop ursprünglich am 31. Oktober ins All starten sollen. Doch der Start musste noch einmal verschoben werden.

„Webb“ ist so komplex, dass gleich drei Weltraumorganisationen an seiner Entwicklung mitwirken: die US-amerikanische Nasa, die europäische Esa und die kanadische CSA. Das Teleskop soll auf der sonnenabgewandten Seite der Erde in rund 1,5 Millionen Kilometern Entfernung die Entstehung der ersten Sterne und Galaxien im frühen Universum enträtseln.

Infrarotlicht aufspüren

Damit „Webb“ schwach sichtbare Objekte ganz detailliert sehen kann, verfügt es über den größten Spiegel, der je ins All befördert wurde, heißt es weiter. Damit kann „Webb“ Infrarotlicht der entferntesten Himmelsobjekte wahrnehmen.

Dr. Björn Voss ist Leiter des Planetariums im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Nachdem er 2015 zum Präsidenten der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien (GDP) ernannt wurde, vertritt er seit 2019 als Vorstandsmitglied der International Planetarium Society (IPS) auch die europäischen Planetarien.

2006 hat er an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel in Astrophysik promoviert. Er war bereits an den Planetarien Kiel und Hamburg tätig.

Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit Nachweis. Alle Veranstaltungen finden unter der Beachtung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaschutzverordnung statt. Das LWL-Museum weist darauf hin, dass eine kurzfristige Absage der Veranstaltung aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens möglich ist.

Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene, ermäßigt vier Euro. Tickets sind über das Online-Buchungssystem https://shop.ticketpay.de/organizer/E2LIXM7E/calendar erhältlich.