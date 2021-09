Jeder Raum eine neue Welt

Eine riesige Wiese mit Sonnenblumen und in der Ferne der Klang einer Akustik-Gitarre – vor dieser malerischen Kulisse wird im Hoppengarten selbst gemalt und gezeichnet, gewerkelt und geschaffen. Am vergangenen Wochenende haben die Künstlerinnen und Künstler zum siebten Mal zu den „Offenen Ateliers Hoppengarten“ eingeladen.

Neben Livemusik von der Sängerin und Songwriterin Hannah Malea, können die Gäste diverse Kunstwerke bestaunen – von riesigen Zeichnungen, wie die von Liane Sommer, über Rena Dorstels Edelstahlskulpturen bis hin zu bunten, poppigen Acrylmalereien von Iris Palandt. Von Raum zu Raum tauchen die Besucher ein in die verschiedensten Kunstformen. In einem der Räume können sie sogar den „Send“-Aufbau miterleben, in Farbe und Klang. Ricarda Mau hat dafür bei den Arbeiten zugeschaut, beobachtet und sie später in Form des Urban Sketching zu Papier gebracht, während ihr Künstlerkollege Uwe Wiedenstriet die Geräusche der Fahrgeschäfte vertonte. Die Besucher können sich dann vor die fertigen Bilder setzen und gleichzeitig dem unverwechselbaren Jahrmarktklang lauschen.

Im Garten gibt es Live Musik auf der Gitarre von Hannah Melua Foto: Julia Körtke

Nimmt man die Kopfhörer wieder ab, ist man wieder im Hoppengarten und im nächsten Raum direkt auch schon in einer ganz anderen Welt.

Selbst in den Fluren gibt es einiges zu sehen. Bei strahlendem Sonnenschein am Samstag liefert sich im Treppenaufgang das Licht mit den Acrylwerken von Iris Palandt ein schönes Spiel.

Nach den Eindrücken gibt es dann passend zum Wetter ein Eis mit Blick auf das Sonnenblumenfeld.