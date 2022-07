Jessica Jean springt am Samstag für Vanessa Iraci ein

Nun sind es nur noch wenige Tage, bis der Mühlenhof am Samstag (30. Juli) um 18.30 Uhr seine Tore zur fünften Musiknacht öffnet. Das Havixbecker Soundchäck-Team freut sich auf die Besucher und hat inzwischen die meisten Vorbereitungen abgeschlossen. Es fehlt nur noch der „Feinschliff“, um den Gästen einen angenehmen Abend zu bereiten, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Für dieses Open-Air-Event haben sie Fabrizio Levita und seine Band sowie als „Special guest“ nicht wie angekündigt Vanessa Iraci, sondern stattdessen Jessica Jean verpflichten konnten. Vanessa Iraci musste ihren Auftritt laut Veranstalterangaben kurzfristig absagen.

Erlöse für soziale Zwecke

Jessica Jean ist eine junge, in Deutschland lebende Sängerin und Songwriterin, die mit dem Titel „Black Box“ internationale Bekanntheit erlangte, schreibt das Soundchäck-Team. Das Rahmenprogramm bestreitet die münsterische Band „TinCan“ mit futuristischem und tanzbarem Indie Pop.

Die Erlöse dieser Veranstaltung kommen sozialen Projekten zugute. Es gibt noch einen Restposten an Eintrittskarten, jedoch endet der Vorverkauf am Donnerstag (28. Juli). Einlass auf das Mühlenhof-Gelände am Samstag ist um 18.30 Uhr, Beginn der Musiknacht um 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro.