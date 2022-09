Jetzt ist auch die Stadt Bonn interessiert

So ganz wollen sich die Organisatoren der Skatenight Münster noch nicht in die lange Winterpause verabschieden, am Freitagabend sorgten mit Anbruch der Dunkelheit zahlreiche Lichterketten, -bänder und Taschenlampen für die passende Atmosphäre: Das „Franziskus-Lichterskaten“ brachte auch die Augen von Skatenight-Vater Georg Hüging zum Strahlen: „Es war eine tolle Saison, sie ist aber noch nicht ganz vorbei.“

Denn: Einen Zusatz gibt es für alle Fans der Kultveranstaltung am Sonntag (25. September) ab 15 Uhr mit dem Saisonfinale noch. Es wird die letzte von neun Veranstaltungen in diesem Jahr sein, drei mussten – unter anderem wetterbedingt – abgesagt werden. Los geht es wie gewohnt am Schlossplatz, dieser fungierte erneut als Start- und Zielpunkt. In den über zwei Stunden wird es zuerst nach Albachten, später nach Roxel gehen.

200 Veranstaltungen in 22 Jahren

Im vergangenen Jahr mussten die Organisatoren unter anderem auf den Parkplatz des Möbelhauses Höffner ausweichen, in diesem Jahr spielten die Corona-Auflagen kaum noch eine Rolle. Das Resultat: „Sehr gut besuchte Veranstaltungen und stets eine tolle Resonanz“, freut sich Hüging.

500 Skater rollten durch das abendliche Münster. Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner Rund 500 Teilnehmer zählte die letzte Abendrunde der Skatenight. Unter dem Motto "Franziskus Lichter Nacht" starteten die Skater mit Lampen und Lichterketten vom Schloß über die Hüfferstraße, am Aasee entlang, durch den Lufgerikreisel Richtung Franziskus Hospital. Am 25. September findet noch ein Sonntagsrunde statt. Nährere Informationen auf der Website der Sklatenight Münster. Foto: Oliver Werner

Von insgesamt rund 15 000 Teilnehmern spricht er, der die Skatenight seit 22 Jahren organisiert: „Mittlerweile sind über 200 Veranstaltungen zusammengekommen.“

Von Mai bis September haben Hüging und sein Team alle Hände voll zu tun: „Wir sind ein tolles Team, das viel auf die Beine gestellt hat. Da gilt es, ein Lob an alle Helfer auszurichten.“

Anfrage aus Bonn

Unter anderem die „Mara­thon Night“, bei der die doppelte Strecke von eigentlich 20 Kilometern gefahren wird, die „White Night“, bei der alle Gäste in weißer Abendkleidung erschienen waren, und das „Summer Feeling“ waren Hügings Highlights.

Dass sich das Konzept auch über Münster hinaus herumgesprochen hat, freut den Skaterfan natürlich: „Das nächste Highlight steht schon vor der Tür: Für die Stadt Bonn werden wir ein ähnliches Programm auf die Beine stellen. Die haben uns angefragt, das ehrt uns natürlich sehr.“