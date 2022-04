Jetzt werden auch Pommes teurer

Wegen des Mangels an Sonnenblumenöl aus der Ukraine wird auch Frittierfett knapp. Beim Imbissbesuch muss für Pommes, Schnitzel und Co. tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind nicht nur in den heimischen Supermarktregalen angekommen. Jetzt muss auch in der Imbissstube tiefer in die Tasche gegriffen werden. Nicht nur Sonnenblumenöl, das die Ukraine in großen Mengen exportiert, sondern auch Frittenfett wird knapp, die Preise explodieren.