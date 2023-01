Johanna-Maria Lange: Pionierin der Krankenpädagogik ist 100 Jahre alt

An der Helen-Keller-Schule nehmen Kinder und Jugendliche Unterricht, die stationär in den Kliniken der Stadt behandelt werden. Die Mitgründerin und langjährige Leiterin der Schule, Johanna-Maria Lange, feierte jetzt ihren 100. Geburtstag.

Ihr Lebenswerk ist die Helen-Keller-Schule. 1963 wurde Johanna-Maria Lange als erste Lehrkraft für kranke Kinder angestellt; aus dieser Tätigkeit entstand die später nach Helen Keller benannte Krankenhausschule Münster, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern kann. Die Gründerin feierte bereits: Johanna-Maria Lange, eine Pionierin der Krankenhauspädagogik, wurde am Sonntag 100 Jahre alt.

Sie erfreut sich immer noch bester geistiger Gesundheit: mit einem Lächeln auf den Lippen empfing sie an ihrem Ehrentag Gratulanten. Die Jubilarin wollte eigentlich Ärztin werden und studierte nach dem Abitur 1942 einige Semester Medizin. Allerdings wechselte sie dann zur Sonderpädagogik. Ein Glücksfall, wie sich bald herausstellte.

Auf bescheidenen sechs Quadratmetern fand die kleine Gesamtschule ihren Anfang. Mit ihrer Arbeit engagierte sich die 1968 zur Rektorin ernannte Lange dafür, Schülern in erschwerter Lebenssituation Hilfe anzubieten. Schwerpunkt des Unterrichts waren sowohl Erziehung und Bildung als auch Team- und Umfeldarbeit. Stets galt: „Unterricht in der Gruppe wenn möglich, Einzelunterricht wenn nötig“. Die Pionierin begleitete die ersten 25 Jahre der Krankenhausschule. „Sie waren und sind ein Glücksfall für unsere kranken Kinder“, beteuerte Bürgermeister Franz Reuter bei ihrer Verabschiedung.

Johanna-Maria Lange schrieb Aufsätze über Krankenpädagogik und war Bundesreferentin für Krankenpädagogik. Auch am Aufbau der Schulpsychologischen Beratungsstelle und der Telefonseelsorge wirkte die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes mit. Noch nach ihrer Pensionierung hielt sie Referate und bot Beratungen in Zusammenarbeit mit Kinderärzten an.

Seit 1972 ist die Jubilarin im Civilclub engagiert. Einige der Clubmitglieder feierten mit ihr den Geburtstag.