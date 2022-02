Josef Alfers ist mit 81 Jahren gestorben

Josef Alfers ist am 20. Februar im Alter von 81 Jahren in Münster verstorben.

Josef Alfers, emeritierter Dompropst am St.-Paulus-Dom in Münster, ist tot. Alfers starb laut Mitteilung des Bistums am Vormittag des 20. Februar im Alter von 81 Jahren in Münster. Münsters Bischof Dr. Felix Genn würdigte den Verstorbenen in einer ersten Stellungnahme: „Josef Alfers war fast 20 Jahre das Gesicht des St.-Paulus-Doms. Er hat den vielleicht zunächst nüchtern erscheinenden Dienst des Dompropstes mit ganz viel Liebe zu den Menschen ausgefüllt. Dabei stand er nie abseits, sondern immer mitten unter den Menschen: Josef Alfers war ein Menschenfreund. Stets freundlich, oft lächelnd ebenso verbindend wie verbindlich. Die katholische Kirche im Bistum Münster hat Josef Alfers viel zu verdanken.“

Bischof Genn blickte auch auf seine persönliche Verbindung zu Josef Alfers zurück: „Er war derjenige, der mich gefragt hat, ob ich die Wahl zum Bischof von Münster annehme. Seitdem war ich ihm auch persönlich sehr verbunden. Er war mir ein enger Ratgeber und guter Mitbruder, so dass mich sein plötzlicher Tod sehr schmerzt.“

Priester seit 1970

Josef Alfers wurde am 8. April 1940 in Gescher im Westmünsterland geboren. Am 1. März 1970 wurde er zum Priester geweiht. In der Folge übernahm er eine Kaplanstelle in St. Georg Bocholt und wurde 1973 Diözesanpräses der Katholischen Landvolk- und Landjugend-Bewegung (KLJB). Diesem Verband blieb Alfers verbunden: 1976 wurde er Bundeskurat der KLJB.

Seine erste eigene Pfarrstelle trat er 1981 in der damaligen Pfarrei St. Johannes Nepomuk in Burgsteinfurt an und wurde im selben Jahr Kreisdechant im Kreisdekanat Steinfurt. Zwölf Jahre später berief ihn Bischof Reinhard Lettmann nach Münster. Dort wurde der Verstorbene Geistlicher Rat, wirkte als Domkapitular, Stellvertretender Generalvikar, Leiter der Fachstelle Orden und Säkularinstitute sowie als Rundfunkbeauftragter und Finanzchef des Bistums.

Augenzwinkernder Kommentar

Als Dompropst trat er 1995 die Nachfolge von Heinrich Mussinghoff an, der Bischof von Aachen wurde. Seine Wahl habe ihn überrascht, erinnerte Alfers sich später: „Ich war das Kind vom Lande, das keiner kannte“, sagte er dazu einmal augenzwinkernd. In diesem Amt begleitete er unter anderem die Renovierung des St.-Paulus-Doms von 2009 bis 2013 und den Bau der Domsingschule. 2013 wurde er auf eigenen Wunsch mit 73 Jahren emeritiert und an Christi Himmelfahrt feierlich als Dompropst verabschiedet.