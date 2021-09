Jubel über das Münster-Ergebnis

Das Ergebnis auf Bundesebene stellt die Grünen nicht zufrieden – in Münster gibt es dafür nach dem Wahlabend am Sonntag um so mehr zu jubeln. Maria Klein-Schmeink hat das Direktmandat geholt.

Es ist schon längst nach 20 Uhr am Wahlabend – und die grünen Balken auf den Diagrammen der Auszählung der Stimmen in Münster wachsen und wachsen. Maria Klein-Schmeink, die gerade ihren vierten Wahlkampf als Direktkandidatin für den Bundestag in Münster hinter sich hat, will es immer noch nicht so ganz glauben, was die Schaubilder zeigen.