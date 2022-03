Die Jüdische Gemeinde in Münster ist die „ukrainischste Organisation in Münster“, sagt der angehende Rabbiner Levi Ufferfilge. Aktuell schnürt die Gemeinde ein umfassendes Hilfspaket, um Flüchtlingen – egal, ob sie jüdisch sind oder nicht – zu helfen.

Mitglieder der Jüdischen Gemeinde haben sich am Donnerstag an einer Hilfsaktion für die Ukraine beteiligt.

„Egal, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Münster kommen – wir werden das schaffen“, ist Levi Israel Ufferfilge überzeugt. Der angehende Rabbiner gehört der – wie er sagt – „ukrainischsten Organisation in Münster“ an: der Jüdischen Gemeinde. Fast 400 ihrer rund 600 Mitglieder stammen aus der Ukraine. Entsprechend intensiv sind die Beziehungen zwischen ihnen und Familienmitgliedern und Freunden in Kiew, Odessa, Charkiw und anderen Städten. Die meisten von ihnen kamen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Münster – so wie die rund 150 russischstämmigen Mitglieder der Jüdischen Gemeinde.