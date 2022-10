Digital fürs Leben lernen

Mit einer Drohne fliegen, einen 3D-Drucker benutzen oder eine App programmieren – im neuen Standort von „Jugend Hackt“ in Münster soll all das für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren möglich sein.

„Jugend Hackt Lab“ am Leonardo-Campus

An der „Sensebox“ können Jugendliche programmieren und in die digitale Welt eintauchen. Im Digitallabor am Leonardo-Campus wird es künftig regelmäßige Angebote für zahlreiche Workshops geben.

„Mama sagt immer, dass ich zu viele Projekte habe. Damit ich die alle besser ordnen kann, erstelle ich mir ein Programm, mit dem ich mir auch Fristen setzen kann“, erzählt Lonne Schemann. „Natürlich könnte ich mir auch auf Papier eine Liste schreiben, aber das würde ja alles viel zu lange dauern.“ Es geht um Effizienz, um Struktur und um Organisation – Lonne ist gerade einmal zwölf Jahre jung und jetzt schon begeisterter Fan des „Jugend Hackt Lab“ am Leonardo-Campus.

Dieses wurde am Dienstagnachmittag offiziell eröffnet, Münster ist einer von 20 Standorten in Deutschland. Ursprünglich wurde „Jugend Hackt“ 2013 in Berlin gegründet, breitete sich seitdem kontinuierlich aus – zur Freude von Philip Steffan, der die einzelnen Standorte koordiniert: „Wir verstehen uns als ein offenes Projekt, das für alle Jugendlichen gedacht ist und das mit kleinen Projekten sowohl das Wissen zum Beispiel im Bereich Coding fördert, aber auch die Welt zu einem besseren Ort machen soll.“

Natur und Technik vernetzen

In Münster sind die Bereiche Nachhaltigkeit und Natur besonders wichtig: „Wie kann Technik genutzt werden, um besser mit der Umwelt umzugehen? Da gibt es viele spannende Ansätze“, berichtet Thomas Barto­schek, der den Standort leitet. Unter anderem soll der Garten auf dem Leonardo-Campus digitalisiert werden. Konkret: „Wir planen und bauen eine intelligente Bewässerungsanlage ein.“

Jugendliche mit vielen Ideen

Codes knacken, Apps bauen, mit einer Drohne fliegen oder einen 3D-Drucker bedienen – all das wird künftig am Standort, der unter anderem seitens der Stadt gefördert wird, möglich sein: „Die Jugendlichen bringen meistens sehr viele Ideen mit. Diesen wollen wir Platz und Raum bieten, sodass ein partizipatives Miteinander entsteht“, so Bartoschek. Sein Kollege Steffan ergänzt: „Die Welt wird immer digitaler, und es entstehen immer wieder neue Probleme und Herausforderungen. Wir wollen dazu befähigen, diesen aktiv zu begegnen.“ Inga Zeisberg von der städtischen Stabstelle Digitale Bildung freute sich über einen „neuen Ort der Vernetzung“.

Das offene Programm findet jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr statt.