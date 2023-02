Jugendprinzenpaar zückt die Himmelsleiter

Nach zwei Jahren Wartezeit: Das Jugendprinzenpaar Sophia-Marie und Luca haben es am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr endlich geschafft. Sie holten sich von Oberbürgermeister Markus Lewe die Schlüssel für das Rathaus.

Schlüsselübergabe an die Jugend (v.l.): Piratin Maria Lewe, BMK-Chef Dr. Helge Nieswandt, Sophia-Marie Bublak mit Luca Kaiser, OB „Mozart“ Markus Lewe und Friedensreiterin Lea Leifken.

Sie erobern im Ballonkorb auf einem Anhänger vorbei an den jubelnden Zuschauern den närrischen Prinzipalmarkt. Stürmen Sekunden später zusammen mit ihrer Garde und einer knallgelben Lamberti-Himmelsleiter die Bürgerausschuss-Bühne vor dem Rathaus: Nach zwei Jahren Wartezeit haben es Sophia-Marie und Luca am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr als Stadtjugendprinzenpaar endlich geschafft und holen sich von Oberbürgermeister Markus Lewe die Schlüssel für das Rathaus.

„Wir verwandeln Münster jetzt in eine karnevalistische Hochburg“, verspricht Sophia-Marie, die als Begleitung nicht nur die eigene Garde, sondern auch Bürgerausschuss-Präsident Dr. Helge Nieswandt ins Rampenlicht holt.

Und weil man jetzt im siebten karnevalistischen Himmel angekommen sei, hat das dynamische Paar natürlich die Himmelsleiter dabei, die Lewe ja auch als Friedensleiter bezeichnet hat. Lea Leifken bewährt sich als frisch gekürte Friedensreiterin der Jugendprinzengarde und bietet sie dem Stadtoberhaupt als „Zeichen der friedlichen Machtübernahme“ an.

Lewe gibt sich geschlagen

Vor so viel Charme muss Lewe im Mozart-Kostüm sich natürlich geschlagen geben, ziemlich rasch wechselten die versilberten Rathaustüren-Öffner von städtischer Hand in die jugendkarnevalistische Obhut. „Vielleicht können wir uns auch noch auf den Friedenspreis für junge Leute bewerben. Denn wer, wenn nicht wir mit unserem Engagement für das närrische Brauchtum, setzt ein Zeichen für den Frieden und die Verbindung der verschiedenen Kulturen“, so das Jugendprinzenpaar.

Es folgen „Lieder der Verständigung“ mit der versammelten Narrengemeinde, darunter natürlich das Auftrittslied „Wir sind wieder da“ – und das passt exakt zu dem furiosen Auftritt des närrischen Teams.

Am Rosenmontag nun steht das Highlight auf dem Programm: Sophia-Marie und Luca werden im eigenen Wagen im Rosenmontagszug mitfahren und sich so „einen frühen Lebenstraum erfüllen“, wie Luca sagt.