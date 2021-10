Junge, bildgewaltige Kunst

Gleich mehrere Theatervorführungen beim Festival der Demokratie richteten sich an junge Menschen. Dabei ging es unter anderem um berühmte Persönlichkeiten – und Tischmanieren.

Mehr als 30 Stunden Theater im Pumpenhaus – da sollte eigentlich auch was für Kinder und Jugendliche dabei sein. War es auch. Beispielsweise „The Big Picture“ am Sonntagnachmittag. In ihrer Lecure Performance stellten Cornelia Kupferschmid und Silvia Andringa Menschen vor, die für andere ein Vorbild sind oder waren.