Jüngere und Reiserückkehrer mit Corona infiziert

Die Zahl der Corona-Fälle steigt deutlich an. Münsters Inzidenz hat sich in den vergangenen Tagen fast verdoppelt. Und das hat mehrere Gründe.

Steigende Corona-Inzidenz in Münster

Münsters Inzidenz hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Der Wert wurde am Montag mit 63,1 angegeben. Noch Mitte vergangener Woche lag er im höheren 30er-Bereich. Aktuell gelten 290 Münsteranerinnen und Münsteraner als infiziert. Inzwischen müssen 15 Personen in Krankenhäusern behandelt werden, davon drei auf Intensivstationen.