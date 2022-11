Kalte Kirchen: Orgeln und Kunstwerke sind Sorgenkinder

Wenn der Winter kommt, wird die Kirche kalt. Angesichts der Energiekrise wird in allen Gemeinden die Temperatur gedrosselt. Doch das ist längst nicht alles . . .

Das waren noch Zeiten, als Kreiskantor Klaus Vetter Schnee in die Kirche schippen musste, damit die trockene Heizungsluft die Orgel nicht beschädigt. Heute, zwölf Jahre später, sind sowohl Schnee als auch Heiz­energie denkbar knapp geworden.

Richtig warm ist es in der Kirche nie, im Winter schon gar nicht. Seit jeher werden die Heizungen in der kalten Jahreszeit auf eine niedrige Gottesdiensttemperatur und eine noch geringere Grundtemperatur eingestellt. 16 Grad für das eine, zwölf Grad für das andere – das sind klassische Richtwerte. Nun stehen sowohl der Winter als auch die Energiekrise vor der Tür – und in den Gemeinden der Stadt schrillen längst die Alarmglocken: Wie kommen die Kirchen durch die Kälte?