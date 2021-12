Kaminbrand an der Magdalenenstraße

Am Sonntagabend kam es an der Magdalenenstraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

In einem Mehrfamilienhaus an der Magdalenenstraße kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Kaminbrand. Die Feuerwehr war mit drei Trupps und 22 Einsatzkräften vor Ort. Für die Bewohner der neun Wohnungen in dem vierstöckigen Haus bestand nach Aussagen des Einsatzleiters keine Gefahr. Niemand wurde verletzt. Der verrußte, in Brand geratene Kamin, wurde ausgekehrt.