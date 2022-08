Kampf um Weinreben: Gastronom bekommt Frist vom Ordnungsamt

Menschen kämpfen vor allem in diesem Ausnahmesommer um jedes Fleckchen satten Grüns mitten in der Stadt. Ein Sturm der Entrüstung fegt derzeit über die Hammer Straße, seitdem vor einigen Tagen Mitarbeiter des Ordnungsamtes gefordert hatten, dass drei große Kübel mit Weinreben, die seit sieben Jahren vor dem Lokal „Ristobar Artusi“ ranken, entfernt werden sollen. „Und zwar innerhalb von zwei, maximal drei Wochen“, zitiert Lokalinhaber Guisepe Tinnirello den Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. „Das täte mir in der Seele weh“, klagt Tinnirello. Ihm sei völlig schleierhaft, warum diese Verschönerung des Stadtbildes nach so vielen Jahren plötzlich nicht mehr statthaft sein soll.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch