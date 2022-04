Kampfmittelsuche auf der Engelenschanze

An der Engelenschanze wurden Dutzende Löcher in den Boden gebohrt.

Eine Fachfirma ist seit Anfang der Woche auf Kampfmittelsuche an der Engelenschanze, wo ein Weg neu verlegt werden soll. Eine Auswertung von historischen Luftbildern habe einen Verdachtsmoment ergeben, so die Mitarbeiter des Unternehmens. Sie bohrten daraufhin mehr als 30 Löcher in den Boden.

Die Daten, die in die Löcher eingeführte Spezialgeräte gesammelt haben, werden nun von der Bezirksregierung in Arnsberg ausgewertet. Weitere Maßnahmen hängen vom Ergebnis ab. Unterdessen sollen die Löcher auf Wiese und Weg noch in dieser Woche wieder verfüllt werden.