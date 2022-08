Kanalradweg soll bis nach Datteln ausgebaut werden

Münster und sein Umland gehören unweigerlich zusammen. Kommunalpolitiker aus der Region tauschen sich deshalb regelmäßig aus – zuletzt über Wohnungsnot und Velorouten. Zu letzterem gab es mit Blick in Richtung Süden eine Neuigkeit.

Im Süden Münsters – hier der Kanalbogen in Hiltrup – ist der breit ausgebaute Kanalradweg bereits fertig. Wie jetzt bekannt wurde, soll er in den kommenden Jahres sukzessive bis Datteln weitergeführt werden.

Natürlich diente das Treffen der Ratsmitglieder aus Münster und den elf Nachbargemeinden am Donnerstagabend im LWL-Landesmuseum am Domplatz in erster Linie dazu, sich gegenseitig auszutauschen. Aber es gab auch ein paar handfeste Informationen.