Kanalbrücke an der Wolbecker Straße wieder frei

Verkehr in Münsters Osten

Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die neue Kanalbrücke an der Wolbecker Straße für den Verkehr freigegeben. Die Bundesbehörde hatte die Sommerferien, in denen traditionell weniger Autoverkehr zu verzeichnen ist, dazu genutzt, um die neue Brücke in die richtige Position zu bringen.