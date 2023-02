Mehr Radfahrer auf der asphaltierten Kanalpromenade

Die Radverkehrszählstelle an der Kanalpromenade in Münster belegt, was vor Ort augenscheinlich ist: Die Anzahl der Radfahrenden ist dort seit dem Umbau des Betriebsweges entlang des Dortmund-Ems-Kanals laut einer städtischen Mitteilung erheblich angestiegen. Registrierte die Zählstelle in Höhe des Ballonstartplatzes zwischen Oktober und Dezember 2019 47.944 Radfahrende, waren es 2022 im gleichen Zeitraum bereits 62.893 – das entspricht einer Zunahme von über 30 Prozent.

Neben der Verbreiterung und Asphaltierung des Weges sei dabei auch die adaptive Beleuchtung in den dunkleren Tages- und Nachtstunden ein wichtiger Faktor. „Sichere und komfortabel zu nutzende Infrastruktur hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl. Mit dem Umbau der Kanalpromenade bringen wir noch mehr Menschen aufs Rad – und das zu jeder Jahreszeit“, wird Stadtbaurat Robin Denstorff in der städtischen Mitteilung zitiert.

Weiterer Abschnitt noch in Arbeit

Seit dem vergangenen Jahr sind große Abschnitte des Weges entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Münster einseitig verbreitert, asphaltiert und adaptiv beleuchtet. Der sich aktuell im Bau befindliche Abschnitt zwischen Asphaltmischwerk und Ballonstartplatz wird laut Stadtverwaltung voraussichtlich im Sommer dieses Jahres fertiggestellt. Im Abschnitt zwischen Wilhelmshavenufer und Eulerstraße könne der Betriebsweg erst umgebaut werden, wenn dort auch die Verbreiterung des Kanals abgeschlossen ist. Das Gesamtprojekt werde zu einem Großteil mit Fördergeldern von Bund und Land finanziert. Weitere Informationen, Hintergründe sowie Videos zur Kanalpromenade gibt es unter www.stadt-muenster.de/kanalpromenade.

Unabhängig vom Dortmund-Ems-Kanal macht ein Blick auf die zehn Radverkehrszählstellen in Münster deutlich: Nach einem Rückgang der Radfahrten in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 sind die Zahlen im vergangenen Jahr an ausnahmslos allen Messorten wieder deutlich angestiegen. Den Spitzenwert erzielte dabei die Zählstelle an der Promenade nördlich der Salzstraße. Sie registrierte 2022 5.173.917 Radfahrende – ein neuer Rekord.