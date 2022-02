Karneval fällt aus – doch Schulen und viele Kitas bleiben zu

Der Rosenmontagszug fällt aus, trotzdem ist schulfrei, als würde gefeiert wie vor der Pandemie. Und auch viele Kitas haben am Montag geschlossen.

Bei manchen Eltern stößt das auf Unverständnis, erklärt Ann-Christin Spatzier, Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats Münster. Auch die DRK-Kita ihres kleineren Sohnes sei am Rosenmontag geschlossen. „Für uns in der Familie macht das keine Betreuungsprobleme“, sagt Spatzier, aber andere berufstätige Eltern, die früher an Rosenmontag wegen der Brauchtumspflege am Arbeitsplatz frei gehabt hätten, seien nun zum normalen Dienst verpflichtet.

Elf von 29 städtischen Kitas sind geschlossen

Elf der 29 städtischen Kitas sind am Rosenmontag geschlossen, „weil sie diesen Tag schon im vergangenen Jahr als Schließungstag eingeplant und abgesprochen hatten“, erklärt dazu eine städtische Sprecherin. Zu den Schließungstagen der freien Träger habe die Stadt keine Informationen. Darüber entscheidet jeder Träger beziehungsweise die jeweilige Kita individuell.

Auch die Schulen hatten ihre unterrichtsfreien Tage bereits langfristig festgelegt – manche haben auch noch – ebenfalls mit Blick auf den normalerweise stattfindenden Karneval gleich am Veilchendienstag noch schulfrei. Allerdings: Die Betreuung der Kinder ist laut Stadt im der Offenen Ganztag der Grundschulen gesichert – auch wenn es am Rosenmontag keinen Unterricht gebe.

Die Stadtelternschaft zeigt Verständnis. Als die beweglichen schulfreien Tage festgelegt wurden, sei nicht absehbar gewesen, dass der Karneval erneut abgesagt würde“, meint Vorsitzender Markus Sawicki.