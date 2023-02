Ab Samstag: Umleitungen für ZiBoMo in Wolbeck

Ab kommenden Samstag werden für den ZiBoMo ab 18 Uhr erste Buslinien in Wolbeck umgeleitet, am Montag, 13. Februar dann alle Linien, die den Ortsteil durchfahren.

Ab Samstag, 11. Februar um 18 Uhr werden erste Buslinien in Wolbeck umgeleitet, am Montag, 13. Februar dann alle Linien, die den Ortsteil durchfahren.

Ab Samstag, 18 Uhr gelten bis Dienstag um 2 Uhr früh diese Umleitungen:

• Linie 22: Die Busse aus und nach Everswinkel (R22) können die Haltestellen Ehrenmal, Sültemeyer und Kurhaus nicht anfahren. Sie fahren stattdessen über Am Borggarten und halten dort an den Haltestellen Nikolausweg und Zur Walbeke.

Während des Karnevalsumzugs gelten am Montag von 10 bis 18 Uhr weitreichendere Umleitungen:

• Linie N85: Die Haltestelle Kurhaus kann nicht angefahren werden. Nächste Haltestelle ist Im Bilskamp.

• Linie 8: Die Fahrten enden und starten an der Haltestelle Wolbeck Schulzentrum. Die Haltestellen Am Berler Kamp bis Nogatstraße können nicht angefahren werden.

• Linie 18: Die Busse fahren ab der Haltestelle Brandhoveweg direkt zur Haltestelle Nogatstraße, wo sie enden. In Richtung Hiltrup starten sie über Anton-Aulke-Straße und Zumbuschstraße zur Haltestelle Hiltruper Straße. Die Haltestellen Von-Holte-Straße bis Windmühle können nicht angefahren werden.

• Linie 22 von und nach Everswinkel (R22): Wie oben, zwischen 15 und 17 Uhr außerdem zwischen Windmühle und Zur Walbeke über Holtrode und Von-Walsen-Weg.

• Linie 22 von und nach Sendenhorst (R32): Die Busse fahren von 10 bis 19 Uhr zwischen den Haltestellen Averhoff/Rusticus und Berl über Umgehungsstraße und bedienen in Wolbeck nur die Haltestelle Schulzentrum. Dort halten sie in Richtung Münster etwa zur Minute 27, in Richtung Sendenhorst zur Minute 34.