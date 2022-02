Ein Dreigestirn der anderen Art: Immunisierung, Negativtest und Hygienekonzept sollen Karnevalsfeiern in Münster ermöglichen. Alles ist allerdings coronabedingt nicht erlaubt.

Kneipenkarneval am Alten Steinweg: In diesem Jahr darf er wieder stattfinden – unter strengen Auflagen.

So viel Normalität war lange nicht mehr: An den Karnevalstagen dürfen Närrinnen und Narren in Innenräumen ohne Masken feiern – vorausgesetzt, sie sind immunisiert und legen zusätzlich einen negativen Testnachweis vor.