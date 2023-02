Linie 19 weicht dem Karnevalsumzug in Sprakel

Der Straßenkarneval kehrt zurück. Am Sonntag (5. Februar) machen die Narren in Sprakel den Anfang. Der Karnevalsumzug sorgt allerdings auch für Straßensperrungen.

Am Sonntag (5. Februar) rollt der Karnevalsumzug durch Sprakel.

Am Sonntag (5. Februar) feiert Sprakel Karneval. Daher fährt die Linie 19 ab 10 Uhr eine Umleitung. Die Haltestellen Dreilinden und Nienberger Straße können von den Bussen laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke bis voraussichtlich 18 Uhr nicht angefahren werden. Bis um 12 Uhr starten und enden die Fahrten am Bahnhof Sprakel.

MEHR ZUM THEMA Fragen & Antworten Was Sie zum Rosenmontagszug 2023 in Münster wissen müssen

Zwischen 12 und 17 Uhr wird der gesamte Ortskern für den Umzug gesperrt. Die Stadtbusse fahren von und bis zur Ersatzhaltestelle „Sprakel“, die am Ortseingang an der Sprakeler Straße eingerichtet wird. Die Haltestellen Schlusenweg, Sprakel Mitte und Bahnhof entfallen in dieser Zeit.

Shuttlebus von Kinderhaus nach Sprakel

Für eine Anfahrt ohne Parkplatzsuche empfehlen die Stadtwerke allen Karnevalistinnen und Karnevalisten, den Bus statt des eigenen Autos zu nutzen. Ab 11.30 Uhr fährt ein Shuttlebus im Halbstundentakt von der Haltestelle Kinderhaus Schulzentrum nach Sprakel. Nach dem Umzug geht es auf dem gleichen Weg zurück.