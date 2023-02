Der TÜV kommt vor dem Karnevalsumzug

Das Wagenbauteam der KIG Sprakel hat auf dem Hof Hinnemann Besuch vom TÜV. Prüfer André Wenker (an der Deichsel) schaut sich den Zustand des Fahrgestells und der Aufbauten genau an.

Zwei Jahre lang fielen in Münster alle Karnevalsumzüge wegen Corona aus, nun wollen die Narren in der City und den Stadtteilen wieder an den Start gehen. Viel Arbeit nicht nur für die Wagenbauer, sondern auch für TÜV-Prüfer André Wenker. „Alle 100 Wagen müssen gecheckt werden, sonst können sie nicht fahren“, so der Sachverständige und Experte für Fahrzeuge von Brauchtumsveranstaltungen.