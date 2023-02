Die Karnevalsumzüge in Münster im Überblick

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kehrt der Straßenkarneval in Münster zurück. In der Innenstadt und in den Stadtteilen gibt es insgesamt fünf Karnevalsumzüge. Termine, Zugstrecken und Rahmenprogramm – ein Überblick.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause finden in diesem Jahr wieder die großen Karnevalsumzüge statt.

Karnevalsumzug in Hiltrup

Eine Woche nach dem Auftakt in Sprakel rollt der Karnevalsumzug am 11. Februar (Samstag) durch Hiltrup. Start ist um 14.11 Uhr auf der Marktallee in Höhe Haus Bröcker an der Clemens-Kirche. Von dort geht es durch den Ortskern. Im Anschluss gibt es ab 16.11 Uhr eine große Karnevalsparty in der Stadthalle Hiltrup.

Karneval beim Ziegenbocksmontag in Wolbeck

Ebenfalls ab dem 11. Februar (Samstag) startet auch der Karneval in Wolbeck – bekannt als ZiBoMo – durch. Am Samstag gibt es ab 13.50 Uhr Familienkarneval im Festzelt an der Feuerwache, Hofstraße 45. Abends beginnt um 19.11 Uhr der Jugendkarneval im Zelt. Nach der traditionellen Schlüsselübergabe am Sonntag (12. Februar) ab 11.11 Uhr am ZiBoMo-Museum geht es zum Frühschoppen ins Festzelt.

Highlight in Wolbeck ist der Ziegenbocksmontag (13. Februar), der um 10.49 Uhr mit dem Kinderumzug der Grundschulen durch den Ortskern startet. Der große Karnevalsumzug setzt sich um 14.11 Uhr in Bewegung. Im Anschluss gibt es ab 16.11 Uhr eine Party im Festzelt.

Karnevalsumzug in Amelsbüren

Auch in Amelsbüren kehrt der Karneval in diesem Jahr zurück. Am 18. Februar (Samstag) startet das Karnevalswochenende mit dem großen Kinderkarnevalsfest derAKG Emmerbachgeister ab 14.33 Uhr im Festzelt am Laily-en-Val-Platz. Am Abend findet dort ab 19.33 Uhr die Gala-Prunksitzung „Geisternacht am Emmerbach“ statt.

Der Karnevalsumzug findet am 19. Februar (Sonntag) statt. Start ist um 14.11 Uhr. Ab 16 Uhr steigt die große Karnevalsparty im Festzelt.

Großer Rosenmontagszug in der Innenstadt von Münster

Krönender Abschluss des Straßenkarnevals ist der Rosenmontagsumzug durch die Innenstadt von Münster. Der setzt sich an Rosenmontag (20. Februar) um 13.11 Uhr in Bewegung. Startpunkt ist der Schlossplatz. Von dort geht es durch die Innenstadt, Highlight ist der Prinzipalmarkt, über den der Prinzenwagen mit Prinz Mario I. gegen 17 Uhr rollt. Trotz der Baustelle auf der Bergstraße fährt der Zug über seine gewohnte Route.

Das war das Karnevalswochenende in Sprakel

Das erste große Karnevalswochenende der Session findet traditionell in Münsters Norden in Sprakel statt. Die Feierlichkeiten der Karnevals-Interessen-Gemeinschaft Sprakel, Sandrup, Coerde hat vom 3. bis 5. Februar stattgefunden.

Zahlreiche Wagen und Fußgruppen sowie Spielmannszüge haben teilgenommen. Der Umzug in Sprakel hat vor allem wieder Familien angezogen.